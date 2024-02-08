بالفيديو.. حالة مطرية قوية بشوارع المخواة في منطقة الباحة

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة محافظة المخواة بمنطقة الباحة.





أمطار بشوارع المخواة في منطقة الباحة



هطول أمطار رعدية وجريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الباحة خاصة المخواة وسط أجواء باردة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.