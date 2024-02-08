بالفيديو.. حالة مطرية قوية بشوارع المخواة في منطقة الباحة

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة محافظة المخواة
بمنطقة الباحة.
أمطار بشوارع المخواة في منطقة الباحةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الباحة خاصة المخواة وسط
أجواء باردة.
هطول أمطار رعدية وجريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
فيديو | أمطار خفيفة على محافظة المخواة في منطقة الباحة اليوم— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2024
عبر مراسلنا "أحمد البرتاوي"#الإخبارية pic.twitter.com/lpMyFwCBH8
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.