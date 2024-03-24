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بالفيديو.. برد كثيف بدون مطر يضرب العاصمة الرياض

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حبات البرد
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، شهدت العاصمة الرياض، اليوم الأحد، بردًا كثيفًا بدون مطر.اضافة اعلان


استمرار الحالة المطرية

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن التوقعات تشير بمشيئة الله تعالى إلى استمرار الحالة المطرية على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة، يصحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول جراء غزارة الأمطار، وصواعق رعدية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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