بالفيديو.. برد كثيف بدون مطر يضرب العاصمة الرياض

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، شهدت العاصمة
الرياض، اليوم الأحد، بردًا كثيفًا بدون مطر.
استمرار
الحالة المطريةوبحسب
المركز الوطني للأرصاد، فإن التوقعات تشير بمشيئة الله تعالى إلى استمرار الحالة
المطرية على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة، يصحبها رياح شديدة وانعدام في مدى
الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول جراء غزارة الأمطار، وصواعق رعدية.
برد كثيف بدون مطر يضرب العاصمة الرياض 🇸🇦 pic.twitter.com/fRlbX22wNE— بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) March 24, 2024