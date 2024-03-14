أمطار غزيرة وبرديات وسيول جارية.. ماذا يحدث جنوب حائل؟

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة حائل تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع تكون البرديات.





أمطار غزيرة وبرديات وسيول جارية بحائل





جنوب

الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ

15 مـارس 2024م

📸 | رايد الحربي

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. pic.twitter.com/ODzJb0E8sL 📍سيول بين الروضة و الغزالةجنوب #حائل الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ15 مـارس 2024م📸 | رايد الحربي March 14, 2024

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد





غرب

الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ

15 مـارس 2024م

📸 | حمد ابوغانم

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. pic.twitter.com/9dIGojbuil 📍بردية شمال القصيصةغرب #حائل الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ15 مـارس 2024م📸 | حمد ابوغانم March 14, 2024



الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ

15 مـارس 2024م

📸 | سعد الغازي

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. pic.twitter.com/wQ6xjfXB3o 📍سيول لبدة جنوب #حائل الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ15 مـارس 2024م📸 | سعد الغازي March 14, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع جريان السيول وتدفقها وسط بردية قوية جنوب منطقة حائل.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، والقصيم، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.