أمطار غزيرة وبرديات وسيول جارية.. ماذا يحدث جنوب حائل؟

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة
حائل تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع تكون البرديات.
أمطار
غزيرة وبرديات وسيول جارية بحائلوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع جريان السيول
وتدفقها وسط بردية قوية جنوب منطقة حائل.
📍سيول بين الروضة و الغزالة— طقس (@tqqs) March 14, 2024
جنوب #حائل
الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
📸 | رايد الحربي
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أمطار
رعدية مصحوبة بزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع
بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
📍بردية شمال القصيصة— طقس (@tqqs) March 14, 2024
غرب #حائل
الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
📸 | حمد ابوغانم
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وأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، والقصيم، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
📍سيول لبدة جنوب #حائل— طقس (@tqqs) March 14, 2024
الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
📸 | سعد الغازي
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. pic.twitter.com/wQ6xjfXB3o