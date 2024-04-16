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بالفيديو.. السيول تغرق شوارع الدمام

الدمام
سيول الدمام
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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق شوارع الدمام بمياه الأمطار والسيول بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.اضافة اعلان

أمطار وسيول في الدمام

وأظهر المقطع، تجمعات وبرك من المياه في شوارع الدمام، وغرق عدد من السيارات، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.

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