بالفيديو.. السيول تغرق شوارع الدمام

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق شوارع الدمام بمياه الأمطار والسيول بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.



أمطار وسيول في الدمام



مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التقلبات الجوية في أحياء شمال غرب منطقة القصيم.

ذروة الحالة المطرية



من جهته، توقع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه وفقاً للنماذج العددية للطقس يُتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة الثالثة عشرة لعام ١٤٤٥هـ، من اليوم الإثنين إلى مساء غد الثلاثاء.

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه من المتوقع أمطار غزيرة مستمرة وسيول وفيضانات، وحبات برد وعواصف رعدية ورياح على دولة الإمارات وسلطنة عُمان وبعض المناطق من المملكة".

توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.







🔴 متداول



📍السيول في شوارع #الدمام_الان

الاثنين ٦ #شوال ١٤٤٥هـ

15 إبـريـل 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/AQ6I6HcYwZ — طقس (@tqqs) April 15, 2024

وأظهر المقطع، تجمعات وبرك من المياه في شوارع الدمام، وغرق عدد من السيارات، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.