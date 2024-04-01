الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

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تحذير عاجل لـ"الأرصاد" بشأن أمطار أعلى من المعدل فيما تبقى من رمضان

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أمطار فزيرة
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كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن ما تبقى من رمضان قد يشهد ـ  بمشيئة الله ـ  تساقط أمطار أعلى من المعدل الطبيعي.اضافة اعلان

أمطار أعلى من المعدل فيما تبقى من رمضان

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه وفقًا للتقرير المناخي لفصل الربيع، كونه يتزامن مع شهر إبريل، فإن التوقعات تُشير إلى تساقط أمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة.



أمطار غزيرة متوقعة حول المعدل

 وحذر من أمطار غزيرة متوقعة حول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مبينًا أن محافظة بلجرشي في عسير سجلت أعلى كمية أمطار حتى الآن بـ 75.2 ملم.
وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة من المنخفض على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض خاصة الجنوبية منها، وأجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة.

رفع الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية

ولفت إلى أنه حرصًا على رفع الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية في التعامل مع الظواهر الجوية الطارئة، فإن إدارة الأزمات والكوارث بالمركز تستكمل منظومة الاتصال والتواصل المعتمدة من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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