تحذير عاجل لـ"الأرصاد" بشأن أمطار أعلى من المعدل فيما تبقى من رمضان

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كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن ما تبقى من رمضان قد يشهد ـ بمشيئة الله ـ تساقط أمطار أعلى من المعدل الطبيعي.





أمطار أعلى من المعدل فيما تبقى من رمضان



أمطار غزيرة متوقعة حول المعدل



رفع الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه وفقًا للتقرير المناخي لفصل الربيع، كونه يتزامن مع شهر إبريل، فإن التوقعات تُشير إلى تساقط أمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة.وحذر من أمطار غزيرة متوقعة حول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مبينًا أن محافظة بلجرشي في عسير سجلت أعلى كمية أمطار حتى الآن بـ 75.2 ملم.وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة من المنخفض على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض خاصة الجنوبية منها، وأجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة.ولفت إلى أنه حرصًا على رفع الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية في التعامل مع الظواهر الجوية الطارئة، فإن إدارة الأزمات والكوارث بالمركز تستكمل منظومة الاتصال والتواصل المعتمدة من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.