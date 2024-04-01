تحذير عاجل لـ"الأرصاد" بشأن أمطار أعلى من المعدل فيما تبقى من رمضان

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كشف
المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن ما تبقى من رمضان قد
يشهد ـ بمشيئة الله ـ تساقط أمطار أعلى من المعدل الطبيعي.
أمطار
أعلى من المعدل فيما تبقى من رمضان
وأوضح
على حسابه في منصة إكس، أنه وفقًا للتقرير المناخي لفصل الربيع، كونه يتزامن مع
شهر إبريل، فإن التوقعات تُشير إلى تساقط أمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق
المملكة.
أمطار
غزيرة متوقعة حول المعدل
وحذر من أمطار غزيرة متوقعة حول المعدل على
أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مبينًا أن محافظة بلجرشي في عسير سجلت أعلى كمية
أمطار حتى الآن بـ 75.2 ملم.
وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة من المنخفض على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض خاصة الجنوبية منها، وأجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة.