بالفيديو.. السيول تدخل المحلات التجارية في حي الغسالة بمكة

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الأربعاء، السيول، واجتاحت مكة ودخلت المحال التجارية والمنازل بحي الغسالة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار. اضافة اعلان





السيول تدخل المحلات التجارية في حي الغسالة بمكة



أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق





السيول تدخل المحلات التجارية في حي الغسالة

الأربعاء ٢٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

13 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/j9Bu0IffpO 📍فيديوالسيول تدخل المحلات التجارية في حي الغسالة #مكة_المكرمة الأربعاء ٢٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ13 ديسمبر 2023 م December 13, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تضررت المنازل ودخلت السيول للمحال التجارية بحي الغسالة نتيجة الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.



في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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