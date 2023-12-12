الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الأرصاد يُحذر سكان جدة والعاصمة المقدسة من أمطار غزيرة الساعات القادمة

GBJWSf0WYAADJ1P
أمطار غزيرة على جدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من استمرار تكون السحب الرعدية والأمطارالغزيرة على محافظات منطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة على جدة خلال ساعاتاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن رادار جدة أظهر تكوّن السحب الركامية الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة، رابغ وداخل البحر الأحمر بمحاذاة محافظة جدة، ولاتزال التوقعات تشير ـ بمشيئة الله ـ إلى استمرار تواجد السحب وهطول الأمطار خلال الساعات القادمة.


يأتي هذا في وقت هطلت فيه الأمطار بغزارة وأدت لجريان السيول في جدة ورابغ والليث بالتزامن مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر بمنطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة  وسيول على 6 مناطق

فيما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول على مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة.

حالة مطرية خلال الـ 36 ساعة القادمة

وأضاف أنه حسب النماذج العددية للطقس فإنه من المتوقع ان شاء الله، خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الثلائاء و حتى صباح غد الأربعاء، تساقط أمطار من متوسطة الى غزيرة وحبات برد وجريان اودية على سواحل تبوك "ضبا وأملج والوجه"، وسواحل المدينة حتى ينبع، وشمال سواحل مكة حتى رابغ بالدرجة الأولى.

خريطة الحالة المطرية المتوقعة

وبين أنه يلي ذلك كدرجة ثانية أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية، يليها كدرجة ثالثة شرق جدة حتى مكة وجنوبها.


ولفت إلى أنه من المتوفع ان تشمل الامطار وهي من خفيفة الى متوسطة باقي منطقتي مكة والمدينة وسواحل الباحة عسير وأجزاء من منطقتي حائل والقصيم وأقصى غرب وشمال غرب منطقة الرياض.

أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

أمطار المدينة.. مشاهد تاريخية لسيول ينبع النخل

أخبار السعودية.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية و2600 وظيفة من الموارد البشرية

أقلها 3 بالسودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

260 ألف طالب وطالبة يسجلون في برنامج «أذكى»

عاجل.. بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

5675756 2:33 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال جدة

GBHoMveXIAA20oo 9:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. خبير طقس يُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول على مكة والمدينة وهذه المناطق

8غ8 9:06 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

شاهد.. سحب ركامية وأمطار غزيرة على رابغ بمنطقة مكة

6756 4:55 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

مكة بالمقدمة.. أعلى المدن تسجيلًا للأمطار بالمملكة

اقرأ أيضا

656567
10:38 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أمطار تبوك.. شاهد قوة العصف المطري والسيول بالوجه وأملج

خالد المديفر
10:35 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

المديفر : 80% من مبادرات التعدين اكتملت أو قيد الانتهاء

2301816-26878129
10:18 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

20 جلسة و25 ورشة عمل.. انطلاق فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي في الرياض

البنك المركزي ساما
10:10 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

منها البنك المركزي.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:02 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد إيداع دفعة ديسمبر.. حساب المواطن يطالب هؤلاء بمراجعة البنك فورًا

أمطار غزيرة
2:05 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار من أمطار غزيرة على المدينة وهذه المناطق

رابت - الراتب - ريال -
1:02 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. وقف المعاش عن الوريث.. و"التأمينات" تكشف السبب

أخبار السعودية
12:49 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية و2600 وظيفة من الموارد البشرية

2743175
12:03 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)

هدف
11:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 2600 وظيفة من الموارد البشرية لحملة الدبلوم والبكالوريوس بكافة المناطق