خبير طقس يكشف موعد موسم الشتاء ويطالب بهذا الأمر

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أنه لم يتبق سوى أقل من 23 يومًا على بدء موسم الشتاء في المملكة.

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موجة باردة متوقعة على أجواء المملكة



على الجميع الاستعداد بملابس الشتوية



أمطار رعدية وجريان السيول بهذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع حالة جوية تحمل أول موجات الهواء البارد، التي ستؤثر على مناطق شمال المملكة.وأضاف أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مناطق القصيم وحائل والرياض، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.وأوصى الجميع بالاستعداد لأجواء باردة بالحرص على لبس الملابس الشتوية، لافتًا إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة الصغرى، على معظم الأنحاء.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.