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خبير طقس يكشف موعد موسم الشتاء ويطالب بهذا الأمر

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موجة باردة
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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أنه لم يتبق سوى أقل من 23 يومًا على بدء موسم الشتاء في المملكة.
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موجة باردة متوقعة على أجواء المملكة

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع حالة جوية تحمل أول موجات الهواء البارد، التي ستؤثر على مناطق شمال المملكة.
وأضاف أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مناطق القصيم وحائل والرياض، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

على الجميع الاستعداد بملابس الشتوية

وأوصى الجميع بالاستعداد لأجواء باردة بالحرص على لبس الملابس الشتوية، لافتًا إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة الصغرى، على معظم الأنحاء.

أمطار رعدية وجريان السيول بهذه المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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