شاهد.. سيول شعيب فجر تصب في قاع الحوي بين تبوك والجوف

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، جرت اليوم الثلاثاء، سيول شعيب فجر، وصبت في قاع الحوي بين تبوك والجوف. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت سيول شعيب فج وصبت في قاع الحوي بين الجوف وتبوك، نتيجة تساقط أمطار غزيرة وحبات البرد.





أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





سيول شعيب فجر تصب في قاع الحوي بين #الجوف

الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

31 أكتوبر 2023 م

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. pic.twitter.com/4uLHzZl9am 🔴 فيديوسيول شعيب فجر تصب في قاع الحوي بين #تبوك الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ31 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ October 31, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.