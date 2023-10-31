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شاهد.. سيول شعيب فجر تصب في قاع الحوي بين تبوك والجوف

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جريان سيل شعيب فجر
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، جرت اليوم الثلاثاء، سيول شعيب فجر، وصبت في قاع الحوي بين تبوك والجوف.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت سيول شعيب فج وصبت في قاع الحوي بين الجوف وتبوك، نتيجة تساقط أمطار غزيرة وحبات البرد.

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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