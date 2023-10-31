شاهد.. سيول شعيب فجر تصب في قاع الحوي بين تبوك والجوف

أ أ
استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، جرت اليوم الثلاثاء، سيول شعيب فجر، وصبت في قاع الحوي بين تبوك والجوف.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت سيول شعيب فج وصبت في قاع الحوي بين الجوف وتبوك، نتيجة تساقط أمطار غزيرة وحبات البرد.
أمطار وسيول على معظم مناطق المملكةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 31, 2023
سيول شعيب فجر تصب في قاع الحوي بين #تبوك و #الجوف
الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
31 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
.
. pic.twitter.com/4uLHzZl9am