تساقط أمطار غزيرة على الزلفي مع سيول النبهانية في الرياض (فيديو)

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، هطلت اليوم الثلاثاء، كميات غزيرة من الأمطار على ديمية بالزلفي وذلك بالتزامن مع جريان سيول السليل بالنبهانية في الرياض. اضافة اعلان





امطار ديمية على

الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

31 أكتوبر 2023 م

من | ماجد العتيق

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. pic.twitter.com/i7XLUVuCov 🔴 فيديوامطار ديمية على #الزلفي الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ31 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | ماجد العتيق October 31, 2023



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت سيول النبهانية مع تساقط أمطار غزيرة على الزلفي.





أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة





سيول السليل النبهانية

غرب

الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

31 أكتوبر 2023 م

من | ابونايف العقل

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. pic.twitter.com/SlXC65Ki64 🔴 فيديوسيول السليل النبهانيةغرب #الرس الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ31 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | ابونايف العقل October 31, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.