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صحيفة تواصل الالكترونية

تساقط أمطار غزيرة على الزلفي مع سيول النبهانية في الرياض (فيديو)

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أمطار الزلفي بالرياض
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، هطلت اليوم الثلاثاء، كميات غزيرة من الأمطار على ديمية بالزلفي وذلك بالتزامن مع جريان سيول السليل بالنبهانية في الرياض.اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت سيول النبهانية مع تساقط أمطار غزيرة على الزلفي.

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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