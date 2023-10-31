تساقط أمطار غزيرة على الزلفي مع سيول النبهانية في الرياض (فيديو)

استمرارًا للتقلبات
الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، هطلت اليوم الثلاثاء، كميات غزيرة من الأمطار
على ديمية بالزلفي وذلك بالتزامن مع جريان سيول السليل بالنبهانية في الرياض.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 31, 2023
امطار ديمية على #الزلفي
الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
31 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | ماجد العتيق
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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت سيول النبهانية مع تساقط أمطار غزيرة على الزلفي.
أمطار وسيول على معظم مناطق المملكةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 31, 2023
سيول السليل النبهانية
غرب #الرس
الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
31 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | ابونايف العقل
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وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.