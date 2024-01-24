انهيار جزئي لاستراحة في حي قرطبة بالرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، حادثة انهيار جزئي لاستراحة غير مأهولة بحي قرطبة.





انهيار جزئي لاستراحة بحي قرطبة اضافة اعلان



أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ بإدارة مدني الخبر باشرت حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس : "أن مدني الرياض باشر انهيارًا جزئيًا لاستراحة غير مأهولة بحي قرطبة أثناء أعمال هدم، نتج عنه تضرر مركبة، ولا إصابات".وفي وقت سابق،





مدني الخبر يباشر حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة



ضرورة اتباع إرشادات الوقاية



الدفاع المدني يُحذر من القاتل الصامت



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ بالخبر في المنطقة الشرقية باشرت حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة، أسفر عن إصابة شخص وأضرار مادية.في الوقت نفسه، أصدرت المديرية تحذيرًا بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء ومناطق من المملكة.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة اتباع ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة عند استخدام الفحم والحطب، المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت المديرية على حسابها في منصة "إكس"، على أهمية اتباع إرشادات الوقاية على النحو التالي:1 - إطفاء النار الناتجة من الفحم والحطب عند الخروج من المنزل أو النوم.2 - عدم إشعالها في الأماكن المغلقة.3 - تهوية المكان منعًا لحدوث الاختناق.4 - منع الأطـفـال مـن الاقتراب أو العبث بها.