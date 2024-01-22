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إصابة شخص إثر حريق شبّ بمركبة في الرياض

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حريق مركبة في الرياض
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باشرت فرق الدفاع المدني، في الرياض، حريقا في مركبة على الدائري الغربي، أسفر عن وقوع إصابة لأحد الأشخاص.

حريق مركبة في الرياضاضافة اعلان


وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "غن مدني الرياض أخمد تمكن من إخماد حريق في مركبة على طريق الدائري الغربي، نتج عنه إصابة تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المرور".

إخماد حريق في مدرسة


وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالخبر عن إخماد حريقًا محدودًا في مدرسة، ولم ينتج عنه أي إصابات.
وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء ومناطق من المملكة.
ودعت المديرية على حسابها في منصة "إكس"، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة. وطالبت بأهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
 

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