انسيابية وانتظام.. رصد الحركة المرورية على طريق الملك فهد بالرياض

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شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأحد، انسيابية أعلى طريق الملك فهد في الرياض.





انسيابية على طريق الملك فهد في الرياض



منظومة خدمات متكاملة على مختلف الطرق



6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب



وحسب "الإخبارية"، فقد انتظمت الحركة المرورية على الطرق، بالتزام السائقين بالمسارات والأنظمة والتعليمات المرورية.ووفق منظومة خدمات متكاملة على مختلف الطرق في المملكة، تشهد العاصمة الرياض اهتمامًا متزايدًا للأنشطة الاقتصادية والخدمية.وفي وقت سابق، نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب، وجاءت نصائح المرور كالتالي:1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.3 – تخفيف السرعة.4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.