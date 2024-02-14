5 بالسودة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
في مكة وشرورة، وأقلها 5 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم،31 في جدة وجازان ونجران، و30درجة في بيشة، و27 في المدينة المنورة، و24 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 5، وطريف والخرج 9، وتبوك والقريات والتنهات 10 درجات مئوية.