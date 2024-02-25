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"المرور" تحذر: تجاوز السيارات بهذه الطريقة يتسبب بازدحام مروري (فيديو)

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ازدحام مروي بطريق الملك فهد
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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا بشأن تجاوزات السيارات والازدحام المروري بطريق الملك فهد بالرياض.اضافة اعلان

ازدحام مروري بطريق الملك فهد في الرياض

وأوضحت حسب "الإخبارية"، أن تجاوز السيارات من أقصى اليمين يتسبب بازدحام مروري بطريق الملك فهد في الرياض.
يُذكر أن منطقة الرياض تشهد حالة من التقلبات الجوية، ونشاطًا للغبار لاسيما على الطرق السريعة، مما يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

تنبيه للسائقين أثناء موجات الغبار والأتربة المثارة

ونبهت المديرية العامة للمرور، إلى بعض الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار والأتربة المثارة وحالة الطقس التي تمر بها أجواء المملكة.
وأوضحت على حسابها "فيس" و«إكس»، أنه حفاظًا على سلامة الجميع ولقيادة أكثر أمنًا أثناء حدوث موجات الغبار يجب اتباع هذه الاحتياطات:
1 – ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.
2 – التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.
3 – عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.
4 – إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.

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