الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الحركة المرورية اليوم.. انسيابية على طريق الملك فهد في الرياض

8978978
انسيابية على طريق الملك فهد في الرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الأربعاء، انسيابية أعلى طريق الملك فهد في الرياض.

انسيابية على طريق الملك فهد في الرياض

وحسب "الإخبارية"، فقد انتظمت الحركة المرورية على الطرق، بالتزام السائقين بالمسارات والأنظمة والتعليمات المرورية.

منظومة خدمات متكاملة على مختلف الطرق

في الوقت نفسه، تشهد العاصمة الرياض اهتمامًا متزايدًا للأنشطة الاقتصادية والخدمية، وذلك وفق منظومة خدمات متكاملة على مختلف الطرق في المملكة.

6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب

وفي وقت سابق، نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.
وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".
وجاءت نصائح المرور كالتالي:
1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.
2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.
3 – تخفيف السرعة.
4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.
5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.
6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

عاجل.. بعد فاجعة القصيم.. "إنجاد" يتحرك للبحث عن مفقود آخر بالشرقية

"الحصيني" يُحذّر من حالة ممطرة تستمر لأيام مع دفء بالأجواء بجميع المناطق

النقل: شبكة الطرق بالمملكة تبلغ 75 ألف كم طرق (فيديو)

عاجل.. طقس مستقر في عموم المملكة وضباب على جازان وعسير وهذه المناطق

عاجل.. مسجل بالضمان المطور للطلاب.. كيف يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

برنامج ريف - ريف 8:03 م الأحد، 28 يناير 2024

هل يعتبر السمن من الأنشطة المدعومة في الرياض؟ برنامج ريف يوضح

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 11:53 ص الأحد، 28 يناير 2024

درجات الحرارة.. العظمى 32 في شرورة والصغرى 2 في طريف

ملتقى نموذج الرعاية الصحية 9:46 ص الأحد، 28 يناير 2024

25 متحدثًا.. الرياض تحتضن اليوم النسخة الثالثة من ملتقى نموذج الرعاية الصحية

جبل اللوز 9:09 ص السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. توقعات بطقس بارد وثلوج على هذه المناطق بالمملكة