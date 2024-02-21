الحركة المرورية اليوم.. انسيابية على طريق الملك فهد في الرياض

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شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الأربعاء، انسيابية أعلى طريق الملك فهد في الرياض.





انسيابية على طريق الملك فهد في الرياض



منظومة خدمات متكاملة على مختلف الطرق



وحسب "الإخبارية"، فقد انتظمت الحركة المرورية على الطرق، بالتزام السائقين بالمسارات والأنظمة والتعليمات المرورية.في الوقت نفسه، تشهد العاصمة الرياض اهتمامًا متزايدًا للأنشطة الاقتصادية والخدمية، وذلك وفق منظومة خدمات متكاملة على مختلف الطرق في المملكة.

6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب



وفي وقت سابق، نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".وجاءت نصائح المرور كالتالي:1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.3 – تخفيف السرعة.4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.



