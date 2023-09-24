اليوم الوطني.. الطريق إلى توحيد المملكة بدأ بحملة صغيرة وانتهى بدولة حديثة

أ أ

يحل يوم 23 من سبتمبر من كل عام حاملاً معه الذكرى الأغلى في قلوب المواطنين، ففي مثل هذا اليوم أعلن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية. اضافة اعلان

وتوج إعلان توحيد المملكة في مثل هذا اليوم من عام 1351هـ / 1932م، جهودًا قادها الملك عبدالعزيز على مدى 32 عامًا بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه في الخامس من شهر شوال عام 1319هـ الموافق 15 من يناير 1902م.

واعتمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا اليوم يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.

ويحصل الطلاب في مختلف المدارس والجامعات والموظفون في القطاع الحكومي والخاص على إجازة في هذا اليوم.





الطريق إلى توحيد المملكة



الدولة الحديثة



عندما كان عمره 26 عامًا، وكانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت تعج بالفوضى والتناحر، انطلق الملك عبدالعزيز آل سعود على رأس حملة صغيرة من 60 رجلاً من أقاربه وأنصاره صوب الرياض لينجح في السيطرة عليها، فبايعه أهلها في 15 من يناير عام 1902.واستطاع استعادة مدينة الرياض ليضع بذلك اللبنة الأولى لهذا الكيان الشامخ، وتسلم مقاليد الحكم والإمامة بعد أن تنازل له والده الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن الحكم والإمامة في اجتماع حافل بالمسجد الكبير بالرياض بعد صلاة الجمعة.بعد ذلك شرع الملك عبدالعزيز في توحيد مناطق نجد تدريجيًا، فبدأ في الفترة 1320/1321هـ بتوحيد المناطق الواقعة جنوب الرياض بعد انتصاره في بلدة الدلم القريبة من الخرج، فدانت له كل بلدان الجنوب، الخرج والحريق والحوطة والأفلاج وبلدان وادي الدواسر.ثم توجه إلى منطقة الوشم ودخل بلدة شقراء، ثم واصل زحفه صوب بلدة ثادق فدخلها أيضًا، وانطلق إلى منطقة سدير ودخل بلدة المجمعة، وتمكن بذلك من توحيد مناطق الوشم وسدير وضمها إلى بوتقة الدولة السعودية الحديثة.واستطاع الملك عبدالعزيز في الفترة 1321/1324هـ توحيد منطقة القصيم وضمها إلى الدولة السعودية بعد أن خاض مجموعة من المعارك، منها معركة الفيضة ومعركة البكيرية ومعركة الشنانة.وانتصر في معركة روضة مهنا في 18 من صفر 1324هر الموافق 14 من إبريل 1906م وهي إحدى المعارك الكبرى الحاسمة.وفي عام 1913، استطاع الملك عبدالعزيز السيطرة على الأحساء التي كانت في قبضة العثمانيين وقتذاك.وفي عام 1921 نجحت حملة بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود في السيطرة على عسير.وفي سبتمبر عام 1921، استطاع الملك عبدالعزيز دخول حائل، ليبسط سلطته تمامًا على نجد.ونجح في دخول الطائف ومكة عام 1924، ولاحقًا ضم جدة في عام 1925.وفي عام 1926 تمت مبايعة الملك عبدالعزيز ملكًا على الحجاز في المسجد الحرام بمكة المكرمة.ليصبح لقبه ملك الحجاز وسلطان نجد ليستمر ذلك حتى 23 سبتمبر عام 1932 عندما تم إعلان قيام المملكة العربية السعودية.ونظم الملك عبدالعزيز دولته الحديثة على أساس من التحديث والتطوير المعاصر، فوزع المسؤوليات في الدولة، وأسس حكومة منطقة الحجاز بعد ضمها، وأنشأ منصب النائب العام في الحجاز وأسند مهامه إلى ابنه الأمير فيصل وكان ذلك عام 1344هـ/ 1926 م، كما أسند إليه رئاسة مجلس الشورى.وفي 19 من شعبان 1350هـ الموافق 30 من ديسمبر 1931م صدر نظام خاص بتأليف مجلس الوكلاء، وأنشأ الملك عبدالعزيز عددًا من الوزارات، وأقامت الدولة علاقات دبلوماسية وفق التمثيل السياسي الدولي المتعارف عليه رسميًا، وتم تعيين السفراء والقناصل والمفوضين والوزراء لهذه الغاية.كما اهتم الملك عبدالعزيز كثيراً بدعم القضية الفلسطينية، ولما تأسست جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1365هـ / 1945م حيث كانت المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة.ومن منجزات الملك عبدالعزيز تنفيذ أول مشروع من نوعه لتوطين البدو، فأسكنهم في هجر زراعية مستقرة وشكل منهم جيشًا متطوعًا يكون تحت يده عند الحاجة.كما عمل على تحسين وضع المملكة الاجتماعي والاقتصادي فوجه عناية واهتمامًا بالتعليم بفتح المدارس والمعاهد وأرسل البعثات إلى الخارج وشجع طباعة الكتب خاصة الكتب العربية والإسلامية واهتم بالدعوة الإسلامية ومحاربة البدع والخرافات.وأنشأ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزودها بالإمكانات والصلاحيات، وأمر بتوسعة الحـــرم النبوي الشــريف، وقــــد شــــرع في ذلك عام 1370هـ/ 1951م، ووفر الماء والخـــدمات الطبيـــة والوقـائية لحجــــاج بيت الله الحرام.وفي عام 1357هـ/1938 م استخرج النفط بكميات تجارية في المنطقة الشرقية مما ساعد على ازدياد الثروة النقدية التي أسهمت في تطوير المملكة وتقدمها وازدهارها، وأنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي بعد أن بدأت العملة السعودية تأخذ مكانها الطبيعي بين عملات الدول الأخرى، واشترت الدولة الآلات الزراعية ووزعتها على الفلاحين للنهوض بالزراعة.