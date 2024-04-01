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بينهم رضيع.. تفاصيل جديدة يرويها أبطال قصة إنقاذ أسرة وادي لجب بجازان

قصة إنقاذ أسرة وادي لجب بجازان
قصة إنقاذ أسرة وادي لجب بجازان
أ أ
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أنقذت عناية الله أبًا وأسرته المكونة من عشرة أشخاص بينهم رضيع من موت محقق وسط السيول في وادي لجب بمحافظة الريث بجازان، بعد أن ساق لهم القدر شبابُا من المحافظة لإنقاذهم من السيول الجارفة.اضافة اعلان

السيول تداهم سيارة أسرة وادي لجب بجازان

وتحدث أبطال القصة عن الواقعة حيث قال الشاب عبدالله السلمي الريثي، أنه عند نزول الأمطار اتجهنا إلى وادي لجب كعادتنا لتحذير السواح من خطورة الوادي وقت الأمطار، وفقًا لـ"عكاظ".
ويتابع، وفور وصولنا للوادي شاهدنا الأسرة هناك فقمنا بتحذيرهم من السيول وأثناء ذلك علقت سيارتهم في الوادي وحاولنا إخراجهم فداهمتنا السيول الجارفة وحاولنا سحب السيارة لكن كان السيل أسرع ولم نستطع إخراجها من الوادي بعد مداهمة السيول.

الحبال وسيلة إنقاذ

وقال الشاب حسن السلمي الريثي: بعد أن فقدنا الأمل في إخراج السيارة والأسرة كانت بداخلها بحثنا عن حلول أخرى وهو إخراج الأشخاص من السيارة بالتعاون مع شباب القرى المجاورة الذين سارعوا في إحضار الحبال ورميها من مرتفع الجبل حتى وصلت لنا وسط السيول.
وتم إخراج الأسرة واحداً تلو الآخر بينهم طفل رضيع لا يتجاوز الشهر من عمره، والحمد لله نجوا جميعهم من موت محقق بعد صعوبة واجهتنا في إخراجهم لوعورة المكان وتدفق السيول.
فيما قال الشاب فيصل الريثي إن المواطن يحيى الريثي قام باستقبال الأسرة في منزله، وقدم لهم واجب الضيافة ونقلهم إلى مدينة نجران بسيارته الخاصة.

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