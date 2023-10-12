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صحيفة تواصل الالكترونية

"النقل" تغلق الإشارة المرورية أسفل جسر "سيهات".. وتكشف البدائل

2023-10-12_20-16-32
النقل
أ أ
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أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، وإدارة مرور المنطقة الشرقية، استمرار أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل، وتحديدًا فوق جسر سيهات باتجاه الجبيل.اضافة اعلان

الإشارة المرورية:


وأشار إلى إغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر، نظرًا لأعمال الصيانة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة، 13 أكتوبر 2023.

الطريق المحلي:

أوضح الفرع للقادمين بطريق ”الظهران - الجبيل السريع“، أنه سيجري تحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي من قبل جسر سيهات، حتى قبل جسر المشاتل.

ونبه على القادمين من سيهات إلى الدمام، بالدوران من أسفل جسر المشاتل، والقادمين من النابية عليهم الاتجاه الإجباري يمينًا.

لا علاقة للوزارة بالرسائل

في وقت سابق، حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من التعامل مع الرسائل التي تصل لبعض المستفيدين، وتطلب منهم دفع مبالغ مالية كرسوم لاستلام شحنات أو طرود بريدية.

وأكدت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الرسائل التي تصل للبعض لا تمت لها بصلة، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأهابت الوزارة جميع المستفيدين بضرورة تقصي الحقائق وعدم الانجراف خلف هذه الرسائل التي تهدف للاحتيال على الجمهور.

كما أهابت بالجميع بأهمية استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، وذلك من خلال المنصات الرقمية الرسمية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والبريد الإلكترونية للوزارة.

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