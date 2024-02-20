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"المياه الوطنية" تنتهي من تنفيذ الخزن الإستراتيجي للمياه بصلبوخ بسعة مليون م3

المياه الوطنية
شركة المياه الوطنية
أ أ
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أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منظومة الخزن الإستراتيجي الواقعة في محطة تنقية المياه بصلبوخ شمال مدينة الرياض.اضافة اعلان

تنفيذ الخزن الإستراتيجي للمياه بصلبوخ

وبلغت سعة المنظومة مليون متر مكعب، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (403) ملايين ريال ، وذلك ضمن جهود الشركة المتواصلة لتنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية.
 ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المائية، واستمرارية الخدمة خلال الأحداث التشغيلية، ومواكبة النهضة العمرانية الشاملة في العاصمة الرياض التي تتطلب إقامة مشاريع مائية وخدمية.
 وأوضحت الشركة أنّ مشروع منظومة الخزن الإستراتيجي بصلبوخ تضمَّن تنفيذ (6) خزانات مياه أسطوانية بسعة تقريبية بلغت (167) ألف م3 لكل خزان، ومحطة ضخ بقدرة (150) ألف متر مكعب في اليوم. مبينةً أن المشروع يعمل بكامل طاقته الاستيعابية البالغة مليون م3، وذلك لدعم تغذية عملائها بالمياه في عددٍ من أحياء شمال مدينة الرياض.


تقديم خدمات مياه مستدامة

 وأكدت الشركة أنها تواصل بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية وإنجازها في المواعيد المحددة.
وتابعت أنها تعمل على تقديم خدمات مياه مستدامة ذات جودة نوعية وفق أعلى المعايير، لمواكبة مؤشرات أدائها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي المهم وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

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