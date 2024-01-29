تحذير عاجل من رياح شديدة متربة على الرياض و6 مناطق حتى 7 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

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رياح قوية متوقعة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد".2 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشنان وسميراء".3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية".4 - منطقة الباحة، وتشمل "العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".5 - منطقة عسير، وتشمل "العرين وبيشة وتثليث وطري والأمواه والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة".6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات".7 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".





رياح شديدة تستمر حتى السابعة مساءً



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.