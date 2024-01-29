أقلها 3 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
*
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 30
في جازان، وأقلها 3 في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 28 في مكة المكرمة، و27 في جدة، و24 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.
*
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف وسكاكا 3، والقريات وتبوك 4، وحائل والسودة 5، ورفحاء 6، وحفر الباطن 8، وأبها وبردة 9، والمجمعة 10 درجات مئوية.