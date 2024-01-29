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أقلها 3 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 30 في جازان، وأقلها 3 في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 28 في مكة المكرمة، و27 في جدة، و24 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف وسكاكا 3، والقريات وتبوك 4، وحائل والسودة 5، ورفحاء 6، وحفر الباطن 8، وأبها وبردة 9، والمجمعة 10 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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