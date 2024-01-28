درجات الحرارة.. العظمى 32 في شرورة والصغرى 2 في طريف

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

