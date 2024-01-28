درجات الحرارة.. العظمى 32 في شرورة والصغرى 2 في طريف

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
*
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
في شرورة، وأقلها 2 في طريف شمال المملكة.
اضافة اعلان
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جازان، و30 في نجران، و27 في مكة المكرمة، و23 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.
*
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 2، وتبوك 3، والجوف وحائل وسكاكا 4، ورفحاء 5، والسودة 6، وبريدة والمجمعة 7، والطائف والعلا 8 درجات مئوية.