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درجات الحرارة.. العظمى 32 في شرورة والصغرى 2 في طريف

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32 في شرورة، وأقلها 2 في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جازان، و30 في نجران، و27 في مكة المكرمة، و23 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 2، وتبوك 3، والجوف وحائل وسكاكا 4، ورفحاء 5، والسودة 6، وبريدة والمجمعة 7، والطائف والعلا 8 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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