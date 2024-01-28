هل يعتبر السمن من الأنشطة المدعومة في الرياض؟ برنامج ريف يوضح

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أكد البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية "برنامج ريف"، أن السمن ليس من المنتجات المدعومة في الرياض.





برنامج ريف ومنتج السمن بالرياض اضافة اعلان



جاء ذلك في رد من برنامج على استفسار من أحد المواطنين بشأن دعم منتج السمن في منطقة الرياض.وأجاب برنامج ريف، بقوله: "لا يعتبر السمن من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميزة النسبية".





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

