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المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

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وزارة الخارجية
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أعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا.اضافة اعلان

المملكة ترحيب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية

وأكدت في بيان لها نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أنها تعبر تعبر عن تأبيد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

المملكة تشيد بجهود جمهورية جنوب أفريقيا

وأشادت الوزارة بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 


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