قوافل المملكة.. دخول 45 شاحنة من معبر رفح في اتجاه قطاع غزة

أ أ

استمرارًا لمساعدات المملكة وقوافلها، دخلت قافلة شاحنات محملة بمساعدات طبية وغذائية وإيوائية تتضمن 45 شاحنة من معبر رفح في اتجاه قطاع غزة. اضافة اعلان





دخول 45 شاحنة من معبر رفح في اتجاه قطاع غزة



مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم"



أكثر من مليون ونصف المليون متبرع



ودخلت الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام.وأسهمت الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين؛ وتجاوز مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة، حتى اليوم الأحد، أكثر من 619 مليون و207 آلاف و198 ريالاً حتى الآن.ووصل عدد المتبرعين المشاركين في الحملة مليون و607 آلاف و402 متبرعًا.وداومت قيادة المملكة على تواصلها مع الحكومة الفلسطينية لتنسيق الجهود السياسية والقانونية لفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للمنكوبين والنازحين في قطاع غزة.وكانت وما زالت المملكة في طليعة الدول العربية والإسلامية التي أنشأت جسرًا جويًا لنقل المساعدات الإنسانية للقطاع، عبر مطار العريش ومن ثم معبر رفح، والكم الأكبر من المساعدات التي وصلت القطاع من خيام ورزم مساعدات غذائية ومستلزمات طبية، أسهمت بشكل كبير في التخفيف من المجاعة في غزة، وإيواء الأسر التي فقدت منازلها ونزحت بفعل القصف.