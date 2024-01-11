أ أ

استشهد 116 صحفيًا جراء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ97 على التوالي، بعد استهدافهم بشكل مباشر من طائرات ومدفعية الاحتلال أثناء تغطيتهم للعدوان على القطاع. اضافة اعلان





استشهاد 116 صحفيًا جراء العدوان على قطاع غزة



الاحتلال يرتكب فضائع وجرائم بحق الصحفيين



طائرات الاحتلال تستهدف 220 صحفيًا



تهديد خطير لحرية الصحافة وحياة الصحفيين



وأكد أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين عاهد فروانة أن الاحتلال ارتكب فضائع وجرائم بحق الصحفيين، وأصبحت كاميرات الصحفيين ومؤسساتهم هدفاً لنيران قوات الاحتلال، مما تسبب في استشهاد 116 صحفياً وإصابة المئات بجروح، إضافة إلى تدمير معظم مقرات شبكات الإذاعة والتلفزة، والمقرات الصحفية والإعلامية.وأشارت إلى أن سياسة القتل والتدمير للإعلام الفلسطيني وكوادره لم تمنع الصحفي الفلسطيني عن مواصلة عمله في نقل الحقيقة وجرائم الاحتلال للعالم، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة وفقدان نحو 90 ألف فلسطيني.وتشير إحصائيات فلسطينية، إلى أن 220 صحفياً في غزة استهدفتهم طائرات الاحتلال، وهجرت عائلاتهم، ضمن حرب الاحتلال على الصحفيين الفلسطيني، بهدف حجب ما يحدث من جرائم في قطاع غزة عن العالم.وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أنها رفعت عدة دعاوى قضائية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، مبينة أن هجمات الاحتلال على الصحفيين تسببت في قتل نحو 8 % من إجمالي عدد العاملين في قطاع الإعلام في قطاع غزة.استهداف الصحفيين بشكل متعمد بقصد الاغتيالوأفادت أن تحقيقات وبيانات النقابة أظهرت أن هؤلاء الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام تم استهدافهم بشكل متعمد بقصد الاغتيال والقتل، في هجمات دقيقة على منازلهم أو أماكن عملهم كما تلقى العديد منهم تهديدات مباشرة ومتكررة بالقتل قبل أن يتم استهدافهم، ما يشير إلى أن قتل الصحفيين من قبل إسرائيل يتم بشكل ممنهج.وأشارت النقابة إلى أنه منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر، لم تسمح إسرائيل بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، مفيدة أن استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين الفلسطينيين في القطاع يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة ويعرض الدور الأساسي للصحفيين كحماة للحقيقة في الأوقات الخطيرة.وأكدت نقابة الصحفيين أن الاحتلال يسعى لاستئصال الذين يحققون ويكشفون بشجاعة عن أفعالها الإجرامية حتى يراها العالم، وتسعى أيضًا لسحق أمل الشعب الفلسطيني والقضاء على الوجود الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد لهذه الإبادة.وطالبت المنظمات المكرسة لحماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم على تكثيف جهودهم ورفع أصواتهم، واتخاذ خطوات فعالة لضمان حياة وسلامة الصحفيين الفلسطينيين.