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عاجل.. أهالي غزة: مساعدات المملكة سترت علينا وخفّفت معاناتنا الإنسانية

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني
إغاثة الشعب الفلسطيني
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عبر العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن شكرهم الجزيل للمملكة بعد المساعدات التي انهالت  على أهل القطاع من مركز الملك سلمان للإغاثة.اضافة اعلان

أهالي غزة يشكرون المملكة

وأوضحت امرأة فلسطينية أن "الله أكرمنا بهذه الخيام التي آوتنا وسترت علينا ووجدنا مكانًا نتدفأ فيه".
وأسهمت المساعدات المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في تغطية الحاجات الأساسية لأهالي قطاع غزة كالخيام والمواد الإيوائية والمستلزمات الطبية والسلال الغذائية.
وعبرت أخرى عن مشاعرها قائلة: "أول مرة تأتينا كرتونة مثل هذه فيها كافة المساعدات الإنسانية اللازمة من طحين، سكر، أرز، ملح".
وأضافت أخرى: "خير كتير ما شاء الله نشكر المملكة عليه وتسلم إيديكم على كل هذه المساعدات".
وقال أحد السكان المتضررين في قطاع غزة: إن بيوتهم وأراضيهم تدمرت جرّاء القصف الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة خففت الكثير من معاناتهم.
في حين عبر أحد سكان القطاع أنه لم يحصل على أي مساعدات إلا على المساعدات السعودية.

إغاثة الشعب الفلسطيني

وسيّر مركز الملك سلمان للإغاثة جسرين «جوي وبحري» لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شمل الجسر الجوي حتى الآن 38 طائرة إغاثية تحمل على متنها السلال الغذائية والحقائب الإيوائية والمواد الطبية.
فيما شمل الجسر البحري إرسال 5 بواخر تحمل على متنها المستلزمات الطبية لسد حاجة المستشفيات هناك، فضلاً عن المواد الغذائية والإيوائية.
وبلغ إجمالي وزن حمولة الجسرين «الجوي والبحري» 5112، إضافة إلى إرسال 20 سيارة إسعاف.
فيما بلغت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحملة أكثر من نصف مليار ريال سعودي.

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