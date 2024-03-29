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المملكة ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن زيادة دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وزارة الخارجية السعودية 2
الخارجية
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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.اضافة اعلان

زيادة دخول المساعدات الإنسانية لغزة:


ورحبت أيضا بزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.
 وأكدت الوزارة دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مجددةً.
وطالبت المملكة للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.

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