المملكة تدين بأشد العبارات إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ من منطقة الأغوار بالأراضي الفلسطينية

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات إعلان الاحتلال مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المملكة تدين سياسة الاحتلال:

يأتي هذا في انتهاكٍ صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتدادٍ للممارسات الفجّة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال.

وقالت في بيان لها :" تؤكد المملكة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوّض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين، وتجدّد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الممنهجة بشكلٍ فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة".