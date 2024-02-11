الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بقاعدة عسكرية في الصومال

وزارة الخارجية
وزارة الخارجبة
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية.اضافة اعلان

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بقاعدة عسكرية في الصومال

وفي بيان لها، أكدت الوزارة استنكار المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية، مما أسفر عن استشهاد عددٍ من القوات العسكرية التابعة للصومال، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.


المملكة تؤكد نبذها العنف والإرهاب والتطرف

 وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.
وأكدت تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب الصومال، والإمارات، والبحرين، في هذا المصاب الجلل، مع خالص تعازيها ومواساتها لذوي شهداء الواجب، وللأشقاء حكومةً وشعباً.

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