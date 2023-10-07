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صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تدعو لوقف فوري للتصعيد بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال

وزارة الخارجية
الاحتلال
أ أ
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أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تعليقًا على أحداث غزة، جاء فيه: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال ، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.اضافة اعلان

وقف فوري للتصعيد

وتدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين وضبط النفس.
وتذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.
وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

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