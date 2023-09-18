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أبشر ينفذ قرابة 3 ملايين عملية إلكترونية في الشهر الماضي

أبشر
منصة أبشر
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نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من (2.9) مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.اضافة اعلان

منصة أبشر 



ومن خلال منصة أبشر أفراد، نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 108,690 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و 37,730 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً.

كما نفذت 36,464 عملية في خدمة بياناتي، و 29,318 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و 15,214 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و 12,582 تعريفاً بفرد أسرة، و 10,833 إصداراً لسجل الأسرة، وإصدار 8,476 بطاقة هوية بدل تالف.

 وفي المديرية العامة للجوازات تم إصدار وتجديد 702,263 إقامة، و310,787 إصداراً لتأشيرة الخروج والعودة، وتم إصدار وتجديد 201,028 جواز سفر إلكتروني، و 55,814 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

كما تم تنفيذ 48,636 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و33,696 طلباً في خدمة تقرير مقيم، و 15,340 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و 9,352 عملية نقل خدمات، و 1,902 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

 وفي الخدمات الخاصة بالمديرية العامة للأمن العام، أنجزت المنصة 120,545 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و92,188 إصداراً لطلب تفويض القيادة، و 86,934 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و72,048 تجديداً لرخصة القيادة، و 26,857 عملية في خدمة استبدال اللوحات.

وتم تنفيذ 19,951 عملية في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و 16,696 عملية مبايعة مركبات، و 5,643 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و 5,136 عملية في خدمات السلاح الناري.

منصة "أبشر أعمال"


 وأنجزت المنصة خلال شهر أغسطس 181,219 طلباً لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 11,848 تقريراً في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 4,628 استفساراً عاماً عن البصمة.

 وعبر منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة 660 ألف عملية، حيث تضمنت إصدار 11,455 إذناً لإصلاح مركبة للمنشآت، و 7,426 تفويضاً في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و 3,196 عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، وإصدار 238 تصريحاً في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.

خدمات الجوازات


 وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة "أبشر أعمال" 444,650 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 101,350 تأشيرة خروج وعودة، و 50,116 عملية نقل خدمات.

كما تم تنفيذ 27,201 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و 7,883 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و 6,593 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي.

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