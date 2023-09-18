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سجين يعبر عن ندمه بسبب المخدرات: "ضاع عمري وما تزوجت"

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سجين
أ أ
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عبر سجين عن ندمه بعد إلقاء القبض عليه بتهمة ترويج المواد المخدرة.

طريق مسدود



وقال في مقطع فيديو إن هذا الطريق نهايته مسدودة وينتهي الحال بالسجن.اضافة اعلان


وأشار إلى أنه كان يروج المخدرات وتم القبض عليه أثناء الترويج لأحد الأشخاص وحكم عليه لمدة 15 عاما.


وأضاف أنه لم يتزوج وليس عنده أطفال وكل ذلك بسبب المخدرات 

في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 93 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

استكمال الإجراءات النظامية:
وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي باستخدام دراجة نارية.

طرق التبليغ:
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما خصصت رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

https://x.com/MOISaudiArabia/status/1703770923629764976?t=7UQqcDz9
0i6-rDguOtK9QA&s=09

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