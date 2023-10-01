هجوم مباغت.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 156 كلجم من نبات القات المخدرففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب 156 كيلوجرامًا
من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
وفي
منطقة عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لترويجه 185 كيلوجرامًا من نبات
القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه 185 كيلوجرامًا من نبات القات
القبض
على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر
كما
قبضت شرطة منطقة جازان على مواطن في محافظة العارضة لترويجه 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش
المخدر و6090 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص, وذلك استمرارًا للجهود الأمنية الميدانية في الحرب على المخدرات.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من
معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.