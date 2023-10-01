هجوم مباغت.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

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إحباط تهريب 156 كلجم من نبات القات المخدر





ضبط شخص لترويجه 185 كيلوجرامًا من نبات القات



القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

