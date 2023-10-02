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صحيفة تواصل الالكترونية

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "جازان وعسير"

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الأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرا عدة مناطق على رأسها "جازان وعسير"، محذرا من عدم استقرار الطقس فيها.

جازان وعسير:اضافة اعلان


وفي منطقتي جازان وعسير، قال المركز إنه من المتوقع وجود شبورة مائية يصاحبها تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف: "بداية الإنذار تكون يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ونهايته في نفس اليوم الساعة الثامنة مساء".

درجات الحرارة العظمى


في وقت سابق ، أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 42 درجة في المدينة المنورة.

وأضاف أنه سجل اليوم 41 درجة في مكة والأحساء والعلا، و40 في الصمان والدهناء والتنهات وحفر الباطن ووادي الدواسر والخرج ، و39 في الرياض وشرورة.

درجات الحرارة الصغرى


أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 15، والباحة 16، والقريات 17، وطريف 18، والطائف 20 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء


وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.
 وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

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