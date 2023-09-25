الباحة وعسير وجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة في ضربات أمنية جديدة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الباحة،
لترويجهما مادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
شرطة عسيركما قبضت شرطة منطقة عسير على (3) مواطنين بمدينة أبها لترويجهم مادة
الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
حرس الحدود بجازانكما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب
(202) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمنوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين
والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.