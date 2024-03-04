"المسند" يُحذّر من زيادة العواصف الغبارية في هذا التوقيت

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حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، من زيادة العواصف الغبارية في هذا التوقيت.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه إحصائيًا يُعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثًا للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيرًا فصل الخريف.





سر تراجع العواصف الغبارية بالمملكة



أسباب تراجع العواصف الغبارية



مخاطر العواصف الغبارية



رؤية السعودية 2030



توالي المواسم المطيرة خلال السنوات الأخيرة



الجبهات الهوائية الباردة



كما كشف أسباب تراجع العواصف الغبارية، مبينًا أن العواصف الغبارية تُعتبر أسوأ مظهر جوي يؤثر سلبًا على المملكة وعلى المنطقة بصفة عامة.وأضاف أنه ثبت علميًا أن العواصف والغبار تؤثر على مستوى المزاج، والصحة، والتعليم، والعمل، والسياحة، والسفر، والتجارة، بل حتى تؤثر على الحيوانات والنباتات.وبين أن مخاطر العواصف الغبارية عديدة، وسلبياته كثيرة، وأنه بفضل الله ورحمته باتت العواصف الغبارية في السنوات الثلاث الأخيرة قليلة، بل لم يسجل ـ ولله الحمد ـ خلال عام 2023 أي عاصفة رملية تُذكر على الرياض ومناطق المملكة، وأن ذلك يرجع بعد رحمة الله تعالى بعباده لأسباب منها:أولاً - رؤية السعودية 2030 والتي سارعت في معالجة التدهور البيئي في أراضينا، وذلك عبر التوسع في نشر المحميات الطبيعية والتي باتت تغطي ما نسبته 14% من مساحة المملكة، ومعظمها في المناطق الشمالية، وأجزاء من شرقي الوسطى، وهي بالمناسبة موضع تشكل العواصف الغبارية عادة.وأكد أن هذه المحميات أسهمت في منع الرعي الجائر، والاحتطاب، وأيضًا حرث التربة بواسطة سيارات المتنزهين، ودهس الغطاء النباتي، مما جعل التربة متماسكة نسبيًا، عبر انتشار البذور، واتساع رقعة الربيع عامًا بعد عام، حتى أصبحت القشرة الأرضية أكثر صلابة ومقاومة للرياح مما حد من انتشار الغبار.ثانيًا - توالي المواسم المطيرة خلال السنوات الأخيرة، والذي أسهم في انتشار الربيع في نطاق المحميات وخارجها.ثالثًا - لم تكن الجبهات الهوائية الباردة ولا الدافئة والقادمة مع المنخفضات المتوسطية تأتي بالقوة والقدر الذي اعتدنا عليها بفضل الله.وأشار إلى أن العواصف الغبارية تُعدّ ظاهرة طبيعية تحدث في العديد من أنحاء العالم، ولا يمكن منع حدوثها بشكل كامل، لكن يمكن الحد من تأثيراتها من خلال اتخاذ خطوات وقائية، ومنها التوسع في المحميات، وعبر مبادرة السعودية الخضراء.