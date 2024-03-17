المسند يحذر: حبات البرد تكون قاتلة ومدمرة في هذه الحالة (فيديو)

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حذر .د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في المملكة، من خطورة حبات البرد في بعض الحالات النادرة.



خطورة حبات البرد



عوامل تحدد حجم البرد



سبحان الله طالع المقطع المصور في المكسيك😱



من فضل الله ورحمته بعباده أن حبات البرد الساقطة تكون بحجم لا يدمر الممتلكات أو الحيوانات هذا هو الغالب والمعتاد .. ولكن،



أحياناً تكون قاتلة ومدمرة، ولكن تكرار حدوثها أندر من النادر ولله الحمد (وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا… pic.twitter.com/IiUYLiL6Qs — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) March 16, 2024

وقال المسند، عبر حسابه في منصة إكس : "من فضل الله ورحمته بعباده أن حبات البرد الساقطة تكون بحجم لا يدمر الممتلكات أو الحيوانات هذا هو الغالب والمعتاد .. ولكن أحياناً تكون قاتلة ومدمرة، ولكن تكرار حدوثها أندر من النادر ولله الحمد (وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا)".وأضاف : "حجم حبات البرد يعتمد على عوامل مثل: قوة العاصفة الرعدية، وارتفاع البرد في الغيوم، ومدة وجودها في الغيوم، قوة الرياح الصاعدة، درجة حرارة الهواء، ونسبة الرطوبة، وزمن تشكل البرد، ومدى تراكم الجليد في طبقات الغيوم، فإذا توافرت تلك العوامل بشكل مثالي تشكل البرد بأحجام استثنائية.وتابع المسند: "في عام 2010، سجلت حبات برد كبيرة بولاية كانساس الأمريكية، حيث بلغ حجم قطر بعض الحبات حوالي 8 بوصات (20 سنتيمتر)‼️، ووزن بعضها تجاوز النصف كيلوغرام‼️".