الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المسند يحذر: حبات البرد تكون قاتلة ومدمرة في هذه الحالة (فيديو)

حجم البرد
البرد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر .د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في المملكة، من خطورة حبات البرد في بعض الحالات النادرة.اضافة اعلان

خطورة حبات البرد

وقال المسند، عبر حسابه في منصة إكس : "من فضل الله ورحمته بعباده أن حبات البرد الساقطة تكون بحجم لا يدمر الممتلكات أو الحيوانات هذا هو الغالب والمعتاد .. ولكن أحياناً تكون قاتلة ومدمرة، ولكن تكرار حدوثها أندر من النادر ولله الحمد (وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا)".

عوامل تحدد حجم البرد

وأضاف : "حجم حبات البرد يعتمد على عوامل مثل: قوة العاصفة الرعدية، وارتفاع البرد في الغيوم، ومدة وجودها في الغيوم، قوة الرياح الصاعدة، درجة حرارة الهواء، ونسبة الرطوبة، وزمن تشكل البرد، ومدى تراكم الجليد في طبقات الغيوم، فإذا توافرت تلك العوامل بشكل مثالي تشكل البرد بأحجام استثنائية.
وتابع المسند: "في عام 2010، سجلت حبات برد كبيرة بولاية كانساس الأمريكية، حيث بلغ حجم قطر بعض الحبات حوالي 8 بوصات (20 سنتيمتر)‼️، ووزن بعضها تجاوز النصف كيلوغرام‼️".

اقرأ أيضا

عاجل.. إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية في هذا الموعد

الأحد 7 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ضبط مواطنين لترويجهما مخدر "الشبو"

منها "المسعف المترجم".. 170 متطوّعًا ومتطوعة من سواعد الصحة داخل الحرم المكي وقطار الحرمين

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وحادث الرياض المروع وتنبيه حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

676567 3:29 م الجمعة، 01 مارس 2024

شاهد تجمد المياه نتيجة البرد في ثادق بالرياض

6هه 2:25 م الخميس، 29 فبراير 2024

أجواء باردة.. شاهد تجمد المياه في النفود الكبير شمال حائل

GHVBZ9pWkAEP8Qf 7:59 ص الأربعاء، 28 فبراير 2024

"الحصيني" يتوقع الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة في المملكة

GHVjR_hWwAAtUWq 3:25 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

تبدأ غدًا وحتى الجمعة.. تحذير من تأثير كتلة سيبيرية شديدة البرودة على أجواء المملكة