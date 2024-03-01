شاهد تجمد المياه نتيجة البرد في ثادق بالرياض

أ أ
بالتزامن
مع الأجواء الباردة والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تجمدت
المياه اليوم بمحافظة ثادق نتيجة شد البرد والصقيع بمنطقة الرياض.
شاهد
تجمد المياه نتيجة البرد في ثادق بالرياضوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه بثادق نتيجة
الأجواء الباردة وطقس غير مستقر.
انخفاض
الملموس في درجات الحرارةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض
الملموس في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق
الحدود الشمالية، الجوف، حائل.
📍تجمد المياه في #ثادق— طقس (@tqqs) March 1, 2024
الجمعة ٢٠ شــعــبان ١٤٤٥هـ
1 مارس 2024م
من | محمد العيسى
.
. pic.twitter.com/gONC5L5yqc
ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.