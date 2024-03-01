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بالتزامن مع الأجواء الباردة والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تجمدت المياه اليوم بمحافظة ثادق نتيجة شد البرد والصقيع بمنطقة الرياض.





شاهد تجمد المياه نتيجة البرد في ثادق بالرياض



انخفاض الملموس في درجات الحرارة





الجمعة ٢٠ شــعــبان ١٤٤٥هـ

1 مارس 2024م

من | محمد العيسى

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. pic.twitter.com/gONC5L5yqc 📍تجمد المياه في #ثادق الجمعة ٢٠ شــعــبان ١٤٤٥هـ1 مارس 2024ممن | محمد العيسى March 1, 2024

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه بثادق نتيجة الأجواء الباردة وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.