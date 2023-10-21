السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"المرور" ينصح بحزام الأمان أثناء القيادة.. ويكشف 3 أمور مهمة

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المرور
أ أ
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نصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له .

الالتزام بالحزام:اضافة اعلان

وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:

1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.
2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة
3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها

حمولة زائدة:
في وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.

السرعة الزائدة
وتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.
وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.



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