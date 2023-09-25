الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من "بلدي" قبل تجديد الرخصة التجارية للمنشآت

منصة-بلدي
منصة بلدي
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نشرت منصة بلدي تنبيها مهما للأشخاص الذين يريدون تجديد الرخصة التجارية للمنشآت الخاصة بهم.

رخصة مزاولة مهنة:

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وقالت عبر حسابها على موقع "x" إنه يجب إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية للعاملين عبر المنصة.

خدمات الدفع الإلكتروني


وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في منصة بلدي خدمات الدفع الإلكتروني عبر المنصة، بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وذلك في إطار حوكمة المعاملات البلدية وتسهيل إجراءات دفع رسوم الخدمات البلدية على المستفيدين في قطاع الأعمال أو الأفراد.

مزايا منصة بلدي


وتُمَكن خدمات الدفع الإلكترونية الجديدة المستفيدين عبر منصة “بلدي” من سداد رسوم الخدمات البلدية من خلال “أبل باي” أو بطاقة مدى، أو الفيزا، أو ماستركارد، بالإضافة إلى خدمة إصدار فاتورة سداد المتاحة مسبقًا.

خدمات الدفع الجديدة


وتأتي خدمات الدفع الجديدة في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق استراتيجيتها الرقمية وتمكين علميات التحول الرقمي في تقديم الخدمات البلدية وفق أعلى معايير الجودة، من خلال إثراء تجربة العميل عبر نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة البلدية.






https://twitter.com/balady_gov/status/1706307574675718325?s=20

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