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صحيفة تواصل الالكترونية

بين سدايا والهيئة السعودية للمحامين..

مذكرة تفاهم لاستعراض بطاقة عضوية المحامين عبر تطبيق "توكلنا"

سدايا
سدايا
أ أ
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وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين؛ بهدف استعراض بطاقة عضوية "هيئة المحامين" للمستخدمين عبر تطبيق "توكلنا" خدمات".اضافة اعلان

توقيع المذكرة:


وقع المذكرة من جانب "سدايا" مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا صالح بن سالم مصيباح، ومن جانب "هيئة المحامين" المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي.

وشملت المذكرة بحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية لتطبيق توكلنا خدمات؛ للمساهمة في تيسير تجربة المستفيد، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من البيانات وخدمات التكامل في مجالات الذكاء الاصطناعي.

التحول الرقمي:


وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود "سدايا" في دعم مبادرات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية؛ للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تكون التعاملات فيها رقمية، وتتم بكل يسر وسهولة.

ومن بين تلك الخدمات: تطبيق "توكلنا خدمات" والذي أطلقته ليصبح التطبيق الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر.

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