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صحيفة تواصل الالكترونية

خفضوا التكييفات .. "الحصيني" يحذر من سلوكيات مضرة هذه الأيام وهؤلاء معرضون لخطر كبير

عبد-العزيز-الحصيني
الحصيني
أ أ
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نصح خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني بخفض مؤشر التكييف في هذه الفترة (الصفري) خاصة في غرف الأطفال وكبار السن.


خفض التكييف ضرورة

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وقال إن التكييف قد يؤذي الأطفال وكبار السن ويسبب لهم أمراض الروماتيزم والتهابات الصدر، مشددا على ضرورة ممارسة السباحة في الأماكن المكشوفة .

وأضاف أن النوم تحت أديم السماء "تحت النجوم" في مكان مكشوف " في الليل مضرة للجسم خاصة لمن لدية حساسية.

وأشار إلى أن السبب في ذلك يرجع الى نزول الهواء الذي يميل للبرودة على جسم النائم مما قد يؤذيه وذلك ان الأجسام لم تتعود على ذلك.

الليل يتساوى مع النهار في حالتين

في وقت سابق، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه ابتداءً من اليوم السبت 22 من شهر سبتمبر الجاري، يتساوى الليل مع النهار.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الليل يتساوى مع النهار في حالتين،  أولهما في  21 مارس ويسمى بالاعتدال الربيعي والثاني في 22 سبتمبر والتي يُطلق عليها اسم الاعتدال الخريفي.
وأرجع سبب حدوث هذه الظاهرة إلى وقوع الشمس وتعامدها فوق خط الاستواء، وبين أنه على حسب الموقع الفلكي يكون اليوم الذي يتساوي فيه الليل والنهار.



https://twitter.com/a__alhussaini/status/1706017971611513102?s=48&t=gahKdxJFUaGtWIXct5MY6w

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