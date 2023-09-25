الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تأشيرات مهنية فورية .. 8 خدمات تقدمها منصة "قوى"

منصبة قوى
قوى
أ أ
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نشرت وزارة الموارد البشرية  معلومات بشأن منصة "قوى" والتي تعد المنصة الرقمية الأولى والشاملة بأكثر من 1,000,000 عملية يوميًا مؤتمتة لأكثر من 130 خدمة لقطاع العمل.اضافة اعلان

الخدمات المقدمة:


وقالت : تتفرد المملكة بمنصة تختصر وتيشر إجراءات سوق العمل وهي منصة "قوى"

وتقدم المنصة الخدمات التالية:

1- إجراءات رخص عمل سلسة
2-تقييم ذاتي للمنشآت
3- تأشيرات مهنية فورية
4- تحسين تجربة المستفيدين
5- متابعة للمخالفات والشكاوي
6- عقود عمل رقمية
7- ضبط آلية حماية الأجور
8- تقارير إلكترونية فورية الأصحاب المنشات

إلغاء رخصة العمل

في وقت سابق، أكدت منصة "قوى" على أنه يجب خروج الموظف من المملكة بعد حصوله على تأشيرة خروج نهائي، ليتم إسقاط اسمه من المنشأة.
جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار جاء فيه: "عندي مؤسسة وفيها عامل أصدرتُ له تأشيرة خروج نهائي لكن العامل لم يسافر.
وأضاف السائل، مع العلم أن التأشيرة لها شهران من تاريخ الصدور، وأنا أريد إسقاط العامل من المؤسسة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت على أنه لا يمكن إلغاء رخصة العمل، بعد سداد الرسوم من قبل المنشأة، حتى لو لم يتم تجديد إقامة العامل.
كان ذلك ردًا على رسالة مواطن وردت إلى حساب العناية بالمستفيدين، قال فيها: إنه قام بدفع رسوم رخصة العمل، ولم يتم تجديد إقامة العامل لرغبته في الانتقال لمنشأة أخرى.

وقال: هل يمكن الاستفادة أو استرجاع المبلغ المدفوع، مع العلم أنه لم يتم تجديد إقامة العامل من قبل المنشأة؛ نظرًا لوجود مخالفات مرورية رفض تسديدها؟



https://twitter.com/HRSD_SA/status/1706352927772676353

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