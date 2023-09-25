تأشيرات مهنية فورية .. 8 خدمات تقدمها منصة "قوى"

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نشرت وزارة الموارد البشرية معلومات بشأن منصة "قوى" والتي تعد المنصة الرقمية الأولى والشاملة بأكثر من 1,000,000 عملية يوميًا مؤتمتة لأكثر من 130 خدمة لقطاع العمل. اضافة اعلان





الخدمات المقدمة:



إلغاء رخصة العمل



وقالت : تتفرد المملكة بمنصة تختصر وتيشر إجراءات سوق العمل وهي منصة "قوى"وتقدم المنصة الخدمات التالية:1- إجراءات رخص عمل سلسة2-تقييم ذاتي للمنشآت3- تأشيرات مهنية فورية4- تحسين تجربة المستفيدين5- متابعة للمخالفات والشكاوي6- عقود عمل رقمية7- ضبط آلية حماية الأجور8- تقارير إلكترونية فورية الأصحاب المنشاتفي وقت سابق، أكدت منصة "قوى" على أنه يجب خروج الموظف من المملكة بعد حصوله على تأشيرة خروج نهائي، ليتم إسقاط اسمه من المنشأة.جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار جاء فيه: "عندي مؤسسة وفيها عامل أصدرتُ له تأشيرة خروج نهائي لكن العامل لم يسافر.وأضاف السائل، مع العلم أن التأشيرة لها شهران من تاريخ الصدور، وأنا أريد إسقاط العامل من المؤسسة.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت على أنه لا يمكن إلغاء رخصة العمل، بعد سداد الرسوم من قبل المنشأة، حتى لو لم يتم تجديد إقامة العامل.كان ذلك ردًا على رسالة مواطن وردت إلى حساب العناية بالمستفيدين، قال فيها: إنه قام بدفع رسوم رخصة العمل، ولم يتم تجديد إقامة العامل لرغبته في الانتقال لمنشأة أخرى.وقال: هل يمكن الاستفادة أو استرجاع المبلغ المدفوع، مع العلم أنه لم يتم تجديد إقامة العامل من قبل المنشأة؛ نظرًا لوجود مخالفات مرورية رفض تسديدها؟https://twitter.com/HRSD_SA/status/1706352927772676353