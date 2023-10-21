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صحيفة تواصل الالكترونية

"المرور" يعلن عن مزاد لوحات إلكترونية عبر أبشر

المرور
المرور
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.اضافة اعلان

موعد المزاد

 
وأوضحت أن المزاد ينتهي بعد غد الاثنين ، مشددة على عدة خطوات للوصول إلى الخدمة.

وأشارت إلى أنه يتم الدخول عبر منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار المرور ثم اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.

حزام الأمان



نصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له .

الالتزام بالحزام:

وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:

1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.
2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة
3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها

حمولة زائدة

:
في وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.

السرعة الزائدة


وتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.
وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.


يسهم حزام الأمان في سلامة قائد المركبة والمرافقين له.#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/SginkTuXUe
— المرور السعودي (@eMoroor) October 21, 2023

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