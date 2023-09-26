الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

حقيقة إزالة بعض الأحياء القديمة في الرياض

الرياض - احياء قديمة بالرياض
أمانة الرياض
أ أ
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قال مصدر مسؤول اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة لإزالة بعض الأحياء القديمة في العاصمة الرياض، بحسب "الرياض".

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الأحياء القديمة:


وتداولت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية إزالة بعض الأحياء القديمة في الرياض ليتم اعادة تطويرها وتصميمها من جديد بالكامل بأجود الطرق والتصاميم وتعويض أصحابها.

الحراك الاقتصادي

في وقت سابق، كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الرياض أن عدد رخص التجارية الصادرة خلال النصف الأول من العام 2023 بلغ 20,767 رخصة، بنسبة نمو بلغ 15%.

جاء ذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت فيها عدد 18,013 رخصة، وذلك مواكبة للحراك الاقتصادي الذي تشهده المدينة حاليًا.

وأوضحت الأمانة في تقريرها أن أعلى الرخص الصادرة سُجلت في نطاق بلدية الروضة بعدد 3,169 رخصة، تلتها بلدية البطحاء بعدد 2,262 رخصة، فيما سجلت بلدية شمال الرياض 1,966 رخصة.

وأرجعت الأمانة نسبة النمو في عدد الرخص الصادرة إلى النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة، وتسارع النمو الاقتصادي في المدينة، وسهولة الإجراءات ووضوحها للمستفيدين، إلى جانب التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية ميسرة.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت في وقت سابق أكثر من 229 خدمة رقمية في القطاع البلدي، تغطي 8 مسارات لتكون أقرب وأسرع للمستفيدين، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحوّل الرقمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.

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