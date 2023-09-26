أمير دولة قطر يستقبل سمو وزير الخارجية

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استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في إطار زيارته الرسمية. اضافة اعلان





وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لأخيهما سمو أمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما - حفظهما الله -، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.





وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء وزير خارجية قطر



كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.