الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"المرور" يضبط 807 دراجات آلية مخالفة في 6 أيام

رقم-مرور-جدة-768x512
المرور
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة والتي انطلقت في 8 أكتوبر الماضي واستمرت حتى السبت الموافق 14 من ذات الشهر.اضافة اعلان

ضبط 807 دراجات:


وأوضحت أنه تم ضبط 807 دراجات آلية مخالفة وذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور بمختلف مناطق المملكة.

وأضافت: "نهيب بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور".

3 مميزات:

في سياق متصل، نشرت إدارة المرور إنفوجراف للتوضيح بمميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية والتي تسهم في تسهيلات عديدة للمواطنين.

وأوضحت أن من بين مميزاتها ما يلي:

1- تسهل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل.

2- تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code).

3- يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

إدارة المرور:


في وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا عاجلًا بشأن وقوف المركبة في الأماكن المخصصة حول المدارس.

وأوضحت على حسابها في منصة “إكس”، أن وقوف المركبة في الأماكن المخصصة حول المدارس يحافظ على سلامة الطلاب.

الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة



وبينت أن الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس؛ يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات.

كثافة مرورية عالية لمتابعة انسيابية الحركة بالرياض



وتشهد العاصمة الرياض ومناطق المملكة، كثافة مرورية عالية لمتابعة انسيابية الحركة مع عودة الطلاب وبدأية العام الدراسي.

ونبه “المرور”، على قائدي المركبات الالتزام بالسرعة المحددة بالقرب من المباني التعليمية، وإعطاء الأولوية لطلاب المدارس بعبور الطريق.

 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة



وانتظم صباح أمس الأحد، نحو 6 ملايين طالب وطالبة، في دراستهم، وعادوا إلى مقاعدهم الدراسية، مع بداية الفصل الدراسي الجديد 1445هـ.


اقرأ أيضا

IMG-20230829-WA0164
8:20 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

إنقاذ حياة مريض أربعيني تعرّض لجلطة دماغية بالجوف

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
7:59 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

اليوم.. "البلدية" تبدأ العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات المحدث

تمور الاحساء
5:33 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

الإنتاج تجاوز 50 مليون كجم.. موسم التمور بالمدينة المنورة يحقق 530 مليون ريال

2023-10-15_17-20-42
5:10 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

عاصفة رملية تصل شمال المملكة.. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات وعقوبات محظورة على الطلاب وحطوات نقل الراتب

تتويج 21 فائزًا من 18دولة بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي

هيئة تطوير المدينة المنورة تطلق مسابقة لتصميم "مسار بدر التاريخي"

تنبيه مهم من الحج والعمرة للمعتمرين من هذه الدولة

4 عقوبات محظورة على الطلاب في المدارس.. تعرف عليها

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات بشأن صرف معاش التقاعد

قطعة-ارض-سكني 1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "سكني" حول موعد إيداع الدعم

7867 3:18 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

شوارع وميادين جدة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

اليوم الوطني 0- المملكة 12:06 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

اقرأ أيضا

ولي العهد ونائب رئيس الإمارات
3:18 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من نائب رئيس دولة الإمارات

امطار عسير
3:09 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

إنذار أحمر .. تحذير من الوطني للأرصاد: سحب رعدية على هذه المناطق

وزارة التعليم السعودية
2:02 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك وذلك عبر نظام فارس

هيئة تقويم التعليم والتدريب
1:57 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

ننشر أسماء مكاتب التعليم الأوائل في اختبارات القدرات والتحصيلي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
7:58 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

كيف يتم حذف المستند المنتهي في حساب المواطن؟

حساسية العين
7:43 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

الأرقام تكشف زيادة الإنتاجية في العمل بعد إجراءات عمليات العيون

ة
7:16 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

"وقف الغلسة" لتشجيع الناس على صلاة الفجر.. هل سمعت به من قبل؟

حساب المواطن
6:03 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

حساب المواطن يوضح كيفية الاعتراض على الدفعات المالية

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:20 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

هل يصل الحد لمانع لـ 20 ألف ريال؟ حساب المواطن يوضح

2023-10-15_17-20-42
5:10 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

عاصفة رملية تصل شمال المملكة.. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)