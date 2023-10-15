"المرور" يضبط 807 دراجات آلية مخالفة في 6 أيام

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة والتي انطلقت في 8 أكتوبر الماضي واستمرت حتى السبت الموافق 14 من ذات الشهر. اضافة اعلان





ضبط 807 دراجات:



3 مميزات:



إدارة المرور:



الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة



كثافة مرورية عالية لمتابعة انسيابية الحركة بالرياض



6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة







⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/oXH5ECAgms إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة October 15, 2023

وأوضحت أنه تم ضبط 807 دراجات آلية مخالفة وذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور بمختلف مناطق المملكة.وأضافت: "نهيب بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور".في سياق متصل، نشرت إدارة المرور إنفوجراف للتوضيح بمميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية والتي تسهم في تسهيلات عديدة للمواطنين.وأوضحت أن من بين مميزاتها ما يلي:1- تسهل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل.2- تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code).3- يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.في وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا عاجلًا بشأن وقوف المركبة في الأماكن المخصصة حول المدارس.وأوضحت على حسابها في منصة “إكس”، أن وقوف المركبة في الأماكن المخصصة حول المدارس يحافظ على سلامة الطلاب.وبينت أن الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس؛ يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات.وتشهد العاصمة الرياض ومناطق المملكة، كثافة مرورية عالية لمتابعة انسيابية الحركة مع عودة الطلاب وبدأية العام الدراسي.ونبه “المرور”، على قائدي المركبات الالتزام بالسرعة المحددة بالقرب من المباني التعليمية، وإعطاء الأولوية لطلاب المدارس بعبور الطريق.وانتظم صباح أمس الأحد، نحو 6 ملايين طالب وطالبة، في دراستهم، وعادوا إلى مقاعدهم الدراسية، مع بداية الفصل الدراسي الجديد 1445هـ.