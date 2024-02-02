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"المرور" يُحذر السائقين من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

رجل مرور كويتي
المرور
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للمرور اليوم تحذيرًا لجميع السائقين من امر خطر قد يحدث أثناء هطول الأمطار.

"المرور" يُحذر من هذا الأمرالخطير خلال هطول الأمطاراضافة اعلان


وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تحذر من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.
وأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.
ونبهت إلى أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.

توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

وطالبت بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، مشددة على أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.
وأكدت على أهمية القيادة الآمنة أثناء المطر، والتي تساهم في تجنب الحوادث وتضمن سلامة الجميع.

4 اشتراطات للقيادة أثناء المطر

1 ـ تمهل وخفف السرعة.
2 ـ احرص على استخدام المساحات.
3 ـ استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
4 ـ حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى.

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